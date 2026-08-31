AISINO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AISINO hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

AISINO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1.20 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 8.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AISINO 1.31 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch