AISINO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AISINO präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

AISINO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AISINO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch