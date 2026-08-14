Aishwarya Technologies Telecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aishwarya Technologies Telecom hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.29 INR gegenüber 0.050 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 142.8 Millionen INR gegenüber 31.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch