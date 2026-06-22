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22.06.2026 06:37:00
Aisan Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aisan Technology lud am 19.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 48.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aisan Technology 29.38 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aisan Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.78 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 98.95 JPY, nach 53.07 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Aisan Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.59 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.22 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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