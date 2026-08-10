Aisan Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aisan Technology hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.74 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch