Aisan Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aisan Technology hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.34 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aisan Technology 11.20 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Aisan Technology im vergangenen Quartal 1.74 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aisan Technology 2.00 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch