Aisan Industry legte Quartalsergebnis vor

Aisan Industry hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 61.48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aisan Industry 70.28 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.11 Prozent auf 87.43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch