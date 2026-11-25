Airway Medix hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch