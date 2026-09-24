AiRWA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AiRWA veröffentlichte am 21.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.63 USD. Im Vorjahresquartal waren 28.40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AiRWA mit einem Umsatz von insgesamt 21.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 608.00 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -752.730 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiRWA ein EPS von 14400.00 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 101.33 Prozent auf 25.81 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12.82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch