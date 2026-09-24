|
24.09.2026 06:37:00
AiRWA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AiRWA veröffentlichte am 21.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.63 USD. Im Vorjahresquartal waren 28.40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat AiRWA mit einem Umsatz von insgesamt 21.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 608.00 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -752.730 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiRWA ein EPS von 14400.00 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 101.33 Prozent auf 25.81 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12.82 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.