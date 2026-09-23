AiRWA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AiRWA hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 736.73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AiRWA 28.40 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 327.67 Prozent auf 12.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 752.730 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 14400.00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 25.81 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 101.33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12.82 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch