|
23.09.2026 06:37:00
AiRWA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
AiRWA hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 736.73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AiRWA 28.40 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 327.67 Prozent auf 12.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 752.730 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 14400.00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 25.81 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 101.33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12.82 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.