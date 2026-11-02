Airtel Africa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Airtel Africa hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.490 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch