Airtel Africa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Airtel Africa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0.04 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.040 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Airtel Africa im vergangenen Quartal 1.47 Milliarden GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airtel Africa 1.16 Milliarden GBP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch