AIRTECH JAPAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AIRTECH JAPAN lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30.36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIRTECH JAPAN ein EPS von 15.82 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.51 Prozent auf 3.90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch