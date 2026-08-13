AIRTECH JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AIRTECH JAPAN äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 48.12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIRTECH JAPAN noch ein Gewinn pro Aktie von 54.14 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.65 Prozent zurück. Hier wurden 3.07 Milliarden JPY gegenüber 3.68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch