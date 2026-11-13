Airtac International Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Airtac International Group Registered lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.23 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Airtac International Group Registered 10.50 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Airtac International Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.51 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.25 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch