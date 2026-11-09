AirSculpt Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

AirSculpt Technologies hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat AirSculpt Technologies im vergangenen Quartal 31.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AirSculpt Technologies 35.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch