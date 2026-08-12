AirSculpt Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AirSculpt Technologies hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AirSculpt Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch