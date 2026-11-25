Airports of Thailand lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.31 THB, nach 0.270 THB im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.47 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 15.77 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.35 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 1.27 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67.67 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66.68 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch