Airports of Thailand hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.31 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airports of Thailand 0.270 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.80 Prozent auf 17.47 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.77 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.35 THB. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand 1.27 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67.67 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66.68 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch