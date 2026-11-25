|
25.11.2026 06:37:00
Airports of Thailand informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Airports of Thailand veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.270 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.47 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1.35 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Airports of Thailand ein Gewinn pro Aktie von 1.27 THB in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 67.67 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 66.68 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: Asiens Börsen tief im Minus
In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.