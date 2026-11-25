Airports of Thailand veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.270 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.47 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1.35 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Airports of Thailand ein Gewinn pro Aktie von 1.27 THB in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 67.67 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 66.68 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch