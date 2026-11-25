Airports of Thailand hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 525.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 488.1 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.420 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.00 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2.09 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch