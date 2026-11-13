AIRO Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AIRO Group hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AIRO Group ein Ergebnis je Aktie von -0.280 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat AIRO Group im vergangenen Quartal 17.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 178.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIRO Group 6.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch