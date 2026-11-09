Airmate (Cayman) International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Airmate (Cayman) International hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Airmate (Cayman) International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.26 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.810 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.52 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.28 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch