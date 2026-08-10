Airmate (Cayman) International präsentierte Quartalsergebnisse

Airmate (Cayman) International hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Airmate (Cayman) International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.51 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.940 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.43 Prozent zurück. Hier wurden 3.05 Milliarden TWD gegenüber 3.06 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch