Airlines inspizieren Airbus-Jets nach Cathay Pacifics Triebwerksproblemen

Von Kimberley Kao

SINGAPUR (Dow Jones)--Singapore Airlines und Japan Airlines inspizieren nach den Triebwerksproblemen bei Cathay Pacific ihre Airbus-A350-Flotten. Japan Airlines teilte mit, dass man auf Informationen des Triebwerksherstellers Rolls-Royce warte und man sich entschieden habe, "als Vorsichtsmassnahme" mit Inspektionen aller fünf seiner A350-1000-Flugzeuge zu beginnen. JAL fügte hinzu, dass die Inspektionen von drei der Flugzeuge ohne jegliche Beanstandungen abgeschlossen worden seien. Die japanische Fluggesellschaft teilte weiter mit, dass sie vorsichtshalber auch ihre Flugzeuge vom Typ A350-900, die über einen anderen Triebwerkstyp verfügen, inspiziere, und dass bisher keine Probleme festgestellt worden seien. "Wir gehen derzeit nicht von Flugverspätungen oder -ausfällen aus", so Japan Airlines.

Hintergrund der Massnahmen sind bei Cathay Pacific entdeckte Triebwerksprobleme, die zu Dutzenden von Flugausfällen geführt haben.

In ähnlicher Weise wie Singapore und Japan Airlines inspiziert Singapore Airlines nach Angaben eines Sprechers der nationalen Fluggesellschaft Singapurs vorsichtshalber die Rolls-Royce-Triebwerke vom Typ Trent XWB-84, die ihre Airbus-A350-900-Flotte antreiben. "Singapore Airlines steht mit Airbus und Rolls-Royce wegen des anhaltenden Problems mit den Trent-XWB-Triebwerken in Kontakt", sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass es derzeit keine Auswirkungen auf die mit den Jets durchgeführten Flüge gebe. Zum 30. Juni verfügte Singapore Airlines über 64 A350-Flugzeuge in ihrer Flotte.

Airbus lehnte eine Stellungnahme ab, während der Triebwerkshersteller Rolls-Royce nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

Die Inspektionen erfolgen, nachdem Cathay Pacific am Montag bei einem Flug in die Schweiz Triebwerksprobleme an einem seiner A350-Jets festgestellt hatte. Die Fluggesellschaft hat seitdem Dutzende von Flügen gestrichen, während sie ihre Flotte von A350-Flugzeugen überprüft und repariert.

Cathay Pacific teilte am Mittwoch in einem Update mit, dass man 15 Jets identifiziert habe, bei denen die Treibstoffleitungen der Triebwerke ausgetauscht werden müssten, wobei sechs bereits repariert und für den Betrieb freigegeben worden seien. Die restlichen Flugzeuge sollen bis Samstag repariert sein und ihren Betrieb wieder aufnehmen, so die Fluggesellschaft. Cathay Pacific teilte weiter mit, dass man mit der Streichung von elf weiteren regionalen Hin- und Rückflügen vom 5. bis 7. September rechne, aber keine weiteren Annullierungen darüber hinaus erwarte. Insgesamt hat die Fluggesellschaft, einschliesslich der bereits angekündigten, 45 Hin- und Rückflüge gestrichen.

"Dies war eine ernste Situation für Cathay, da der Ausfall der Triebwerkskomponente der erste seiner Art war, der bei einem A350-Flugzeug weltweit auftrat", sagte Alex McGowan, Chief Operations and Service Delivery Officer bei Cathay Pacific.

Per Ende Juli sind nach Angaben auf der Website des Flugzeugherstellers 612 Airbus-A350-Jets im Einsatz.

