KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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02.10.2026 12:23:11
Airlines geraten beim Vertrieb über KI-Agenten in Rückstand
Reisende suchen Flüge zunehmend über KI-Assistenten, doch Airline-Websites sind für diese Systeme kaum lesbar. Zu diesem Befund kommt der Lufthansa Innovation Hub. Andere in der Reisebranche sind demnach schon weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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