AirJoule Technologies äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

AirJoule Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch