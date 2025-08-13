|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2025 23:10:25
AirJoule Technologies Corporation Q2 Profit Drops
(RTTNews) - AirJoule Technologies Corporation (AIRJ) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.51 million, or $0.04 per share. This compares with $13.43 million, or $0.24 per share, last year.
AirJoule Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.51 Mln. vs. $13.43 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.24 last year.
Nachrichten zu Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp Registered Shs
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX schliesst fest -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex ebenso zulegte. In den USA dominierten die Bullen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}