Airgain legte Quartalsergebnis vor

Airgain hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Airgain ein Ergebnis je Aktie von -0.080 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airgain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch