Airgain hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Airgain gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Airgain im vergangenen Quartal 13.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airgain 13.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch