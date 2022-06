Airesis verkauft Anteil am Immobilienfonds Comunus für rund 10 Mio Fr.

Montreux (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Airesis verkauft ihren Anteil von 40 Prozent am Immobilienfonds Comunus. Der Wert der Transaktion betrage rund 10 Millionen Franken, teilte die Westschweizer Gesellschaft am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Der Verkauf solle noch im laufenden Monat Juni durchgeführt werden. Man erwarte einen Kapitalgewinn von 9,3 Millionen Franken, der das Jahresergebnis von 2022 positiv beeinflussen werde, hiess es weiter.

jb/