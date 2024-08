AIRESIS nimmt Verschiebungen in der Aktionärsstruktur vor

Die Mehrheitsaktionärsgruppe bestehend aus Marc-Henri Beausire und Petrus Finance SA hat ihre Mehrheit abgegeben.

Konkret habe Petrus Finance, deren Hauptaktionäre Marc-Henri Beausire und Pierre Duboux sind, 3 Millionen AIRESIS-Aktien an die Investmentgesellschaft Comunus Sicav transferiert, teilte Airesis am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Das entspreche 16 Prozent der ausgegebenen AIRESIS-Aktien. Damit sei der Anteil der Aktionärsgruppe bestehend aus Marc-Henri Beausire und Petrus Finance SA auf 37,49 Prozent gesunken, womit sie nicht mehr die Mehrheit habe. Allerdings hält Beausire auch an Comunus Sicav eine wesentliche Beteiligung, wie es hiess.

