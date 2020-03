AirConsole lance de nouveaux jeux avec une fonction de discussion vidéo pour permettre d'appliquer la distanciation sociale pendant la crise du coronavirus

AirConsole, la plus grande plateforme de jeux grand public, lance un nouveau mode de jeu qui permet à des amis de jouer ensemble avec une fonction de discussion vidéo. Cela permet aux joueurs de rester en sécurité sans perdre l'aspect social de l'expérience de jeu AirConsole.

ZURICH, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Les taux de contamination ne ralentissant que très progressivement dans de nombreuses régions du monde, il est devenu évident que la distanciation sociale et l'isolement recommandés sont primordiaux dans cette lutte contre le coronavirus.

AirConsole est une console de jeux vidéo basée sur le cloud et accessible depuis n'importe quel ordinateur. Elle utilise les smartphones comme manettes et propose plus de 150 jeux grand public. AirConsole est idéale pour les familles, les couples et les colocataires. Bien que la société rapporte actuellement des nombres d'utilisateurs record, l'équipe souhaitait ajuster davantage son offre en fonction de la demande :

« Notre ambition a toujours été d'offrir une expérience sociale qui relie les gens devant le même écran grâce à la technologie moderne afin de recréer l'atmosphère des consoles de notre enfance », a déclaré Andrin von Rechenberg, CEO et fondateur d'AirConsole.

« Aujourd'hui, en ces temps difficiles, il est crucial pour nous d'adapter la plateforme AirConsole afin qu'elle reste sociale, mais aussi sécuritaire. Nous voulons apporter joie et plaisir aux individus isolés chez eux, qui cherchent des activités pour passer du temps avec leurs amis en ligne. »

L'ancien Tech-Lead de Google et son équipe technique ont travaillé jour et nuit pour créer une nouvelle fonctionnalité de partage d'écran. Les utilisateurs peuvent se connecter et jouer ensemble en restant chacun chez eux grâce à un concept de partage d'écran bien connu provenant des applications de discussion vidéo telles que Google Hangouts, Skype et Zoom.

À un moment où Zoom est devenu un moyen populaire de passer du temps avec votre famille et vos amis, AirConsole va encore plus loin en proposant des divertissements à des personnes qui souhaitent faire plus que simplement discuter.

« Notre base d'utilisateurs actifs au quotidien a augmenté de plus de 500 % en seulement quelques jours. Nous savons qu'il est également de notre devoir d'apporter notre expérience sociale différemment », a déclaré Anthony Cliquot, COO d'AirConsole. « Nous ne voulons pas encourager nos utilisateurs à sortir de leur domicile pour retrouver leurs amis. La sécurité passe avant tout. Les gens peuvent désormais jouer les uns avec les autres directement depuis leur salon et passer du temps ensemble tout en respectant les consignes de distanciation sociale. »

Jouer à AirConsole avec vos amis, même s'ils ne sont pas là, a été facilité :

Téléchargez l'application AirConsole depuis l'Appstore d'Apple ou Google Play.

Ouvrez www.airconsole.com sur votre navigateur de bureau, connectez votre smartphone en tant que manette en saisissant le code fourni

Dites à vos amis de se rendre surwww.airconsole.com/join et d'utiliser le même code, et vous pourrez commencer à jouer ensemble en partage d'écran.

Au début du mois, AirConsole a rendu sa plateforme et ses 150 jeux gratuits pour apporter son soutien aux millions de personnes confinées dans le monde entier. Bien que le plaisir et la joie ne soient pas tout à fait des remèdes, AirConsole espère aider les gens à se divertir et oublier les préoccupations liées à la progression de la pandémie.

Le code promotionnel AirConsole « 919 2020 » est valable jusqu'au 31 mars.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page www.airconsole.com/corona

AirConsole a été fondée en 2015 à Zurich, en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien Tech-Lead de Google et ancien élève de l'École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, la société est rapidement devenue célèbre en surmontant le défi jusqu'à présent non résolu de la latence lors de la participation à des jeux basés sur le cloud. Plus de 4 500 développeurs à travers le monde ont co-créé des jeux publiés sur AirConsole, qui en retour ont été utilisés par plus de 6 millions de joueurs dans plus de 190 pays.

