AirConsole et XL Home s'associent en Indonésie pour transformer les Android TV en consoles de jeux

- Jouez à des jeux AirConsole sur des AndroidTV XL Home.

- Accès direct via le portail d'accueil, sans qu'aucun matériel supplémentaire ne soit requis.

- Une installation facile et une large sélection de jeux.

ZURICH, 6 juin 2020 /PRNewswire/ -- AirConsole et XL Axiata ont le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique local en Indonésie. XL Axiata distribuera la console de jeux vidéo grand public de nouvelle génération en ligne d'AirConsole à sa clientèle XL Home.

Avec l'importance croissante du divertissement à domicile dans notre vie et la demande croissante de solutions de jeu dans un monde toujours sous les effets d'une pandémie, AirConsole et XL Axiata s'associent pour apporter des technologies et des divertissements de pointe aux clients de XL Home en Indonésie.

AirConsole est une console de jeux vidéo basée sur le cloud, qui est accessible depuis tous les foyers à l'aide d'un ordinateur ou d'une télévision connectée. Les smartphones sont utilisés comme manettes de jeu afin que tout le monde puisse jouer sans acheter de matériel supplémentaire. La plateforme offre une expérience de jeu social grand public sur Android TV, rappelant aux utilisateurs les soirées agréables passées à jouer sur des consoles traditionnelles.

« Nous sommes ravis d'étendre nos partenariats dans la région APAC. Avec XL Axiata, nous pouvons distribuer AirConsole à tous les clients de XL Home en Indonésie ! », a déclaré Anthony Cliquot, COO chez AirConsole. « Nous sommes fiers de travailler avec un fournisseur de contenu aussi innovant que XL Home. » La pénétration des appareils Android TV explose dans le monde entier et l'Indonésie est l'un des pays qui ouvrent la voie. Grâce à son accessibilité instantanée, AirConsole est en passe de devenir une solution de jeux clé en main pour les fournisseurs de télévision du monde entier. »

Abhijit Navalekar, Director of Corporate Strategy & Business Development chez XL Axiata, a déclaré : « L'une des choses souhaitées par tous ceux qui jouent à un jeu, c'est d'être enthousiasmé par celui-ci. En plus de jouer à des jeux avec des amis, l'enthousiasme sera également présent si nous pouvons y jouer sur un grand écran, au moins aussi grand qu'un écran de télévision à la maison. Notre collaboration avec AirConsole permet aux clients qui sont aussi des joueurs de jouer aux jeux qu'ils aiment sur leurs écrans de télévision à la maison, même s'il ne s'agit pas de téléviseurs intelligents ou s'ils ne possèdent pas de console de jeux. »

« AirConsole a toujours été bien perçue en Indonésie et nous sommes ravis d'apporter notre console de jeux vidéo en ligne aux clients de XL Home. Nous construisons un solide catalogue de jeux et d'expériences qui continueront à satisfaire les clients de notre partenaire dans les années à venir. Des familles avec enfants aux adultes souhaitant passer des moments de qualité avec leurs amis, AirConsole est le passe-temps idéal », a déclaré Andrin von Rechenberg, CEO d'AirConsole.

Ce faisant, AirConsole renforce sa présence sur l'écosystème d'Android TV. Elle représente une solution viable et clé en main pour les opérateurs et les fournisseurs OTT souhaitant proposer du contenu de jeu grand public instantané sur leurs boîtiers de divertissement. Contrairement aux autres offres de jeux sur le cloud, AirConsole ne nécessite pas l'expédition de manettes de jeu.

À propos d'AirConsole

AirConsole a été fondée en 2015 à Zurich, en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien Tech-Lead de Google et ancien élève de l'École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, la société est rapidement devenue célèbre en surmontant le défi jusqu'à présent non résolu de la latence lors de la participation à des jeux basés sur le cloud. Plus de 6 000 développeurs à travers le monde ont co-créé des jeux publiés sur AirConsole, qui en retour ont été utilisés par plus de 6 millions de joueurs dans plus de 190 pays.

Dossier de presse : http://aircn.sl/presskit

Contact presse :

Anthony Cliquot (COO)

Tél. : +41 43 535 49 08

E-mail : hello@n-dream.com

