airCloset,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

airCloset,Inc Registered stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

airCloset,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11.300 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 29.780 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 2.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat airCloset,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5.18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch