Airbus will mutmassliche Sicherheitsprobleme juristisch bewerten lassen

TOULOUSE (Dow Jones)--Der europäische Flugzeughersteller Airbus strebt eine unabhängige juristische Bewertung an, nachdem ein Kunde gefährliche Oberflächenschäden an einigen seiner Flugzeuge laut Airbus "falsch dargestellt" hat. Eine juristische Bewertung sei notwendig, da die beiden Parteien nicht in der Lage gewesen seien, den Streit durch direkte Gespräche beizulegen, teilte die Airbus SE mit.

Die Fluggesellschaft Qatar Airways hatte im August mitgeteilt, dass sie den Zustand ihrer Airbus A350-Flotte überwache, weil bei den Maschinen die Oberfläche des Rumpfes unter dem Lack immer schneller Schaden nehme. Dreizehn Flugzeuge der Flotte müssten auf Anweisung der Aufsichtsbehörde am Boden bleiben, hiess es damals.

Laut Airbus hat das Problem jedoch keine Auswirkungen auf die Lufttüchtigkeit der A350-Flotte, was auch von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bestätigt worden sei. "Der Versuch dieses Kunden, dieses spezifische Thema als Lufttüchtigkeitsproblem falsch darzustellen, stellt eine Gefahr für die internationalen Protokolle zu Sicherheitsfragen dar", teilte der Flugzeughersteller mit.

"Airbus bedauert zwar, dass ein solcher Weg eingeschlagen werden musste, doch ist es notwendig geworden, um seine Position und seinen Ruf zu verteidigen", erklärte das Unternehmen. Airbus arbeite daran, den Dialog mit dem Kunden wiederherzustellen, sei aber nicht bereit, "ungenaue" Aussagen zu akzeptieren.

December 09, 2021 12:44 ET (17:44 GMT)