Airbus will 2.362 Jobs in Rüstungs- und Raumfahrtsparte streichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus will in den kommenden zwei Jahren wegen der Stagnation auf dem Raumfahrtmarkt und verzögerter Vertragsabschlüsse im Verteidigungsgeschäft 2.362 Arbeitsplätze abbauen. Wie Airbus Defence und Space mitteilte, wurde mit dem Europäischen Betriebsrat die Beratungen über die geplante Restrukturierung begonnen. Die Massnahmen seien trotz der besonders im Kerngeschäft nach wie vor stabilen Perspektiven notwendig.

In Deutschland sollen 829 Jobs, in Spanien 630, in Frankreich 404 und in Grossbritannien 357 Stellen wegfallen, 142 Arbeitsplätze in anderen Ländern. Die Massnahmen sollen durch ein "verschärftes Rentabilitätsprogramm" und zusätzliche Initiativen zur Steigerung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit unterstützt werden. Weitere finanzielle Auswirkungen würden derzeit geprüft und zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Airbus beschäftigt konzernweit etwa 135.000 Mitarbeiter, in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte rund 34.000. Das Unternehmen hatte im Dezember bereits mitgeteilt, angesichts rückläufiger Aufträge in der Sparte ein neues Sparprogramm zu planen. In den vergangenen fünf Jahren wurden im Rüstungs- und Raumfahrtgeschäft bereits diverse Programme aufgesetzt, um die Kostensituation zu verbessern. Werke wurden geschlossen, kleinere Geschäftsbereiche verkauft und Personal abgebaut.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2020 12:33 ET (17:33 GMT)