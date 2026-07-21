Airbus vor Entscheidung über neues Grossraum-Flugzeug

Von Benjamin Katz und Drew FitzGerald

DOW JONES--Airbus nähert sich einer Entscheidung über die Einführung eines neuen Flugzeugmodells, das zu den grössten jemals gebauten Passagierjets gehören und Boeings lange verzögerte 777X direkt ins Visier nehmen würde.

Der europäische Flugzeugbauer erwägt, den Rumpf seiner bestehenden A350 zu verlängern, damit Fluggesellschaften mehr Passagiere befördern können, so Tufan Erginbilgic, CEO des Triebwerkslieferanten Rolls-Royce. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen könnte innerhalb der nächsten 12 Monate fallen, was eine erste Auslieferung in den frühen 2030er Jahren ermöglichen würde, sagte er.

Ein solcher Schritt würde Airbus in den Markt für die grössten Passagierflugzeuge der Welt zurückbringen, ein Segment, das das Unternehmen nach der Einstellung seines A380-Doppeldeckers im Jahr 2019 verlassen hatte. Das Ende des Superjumbos machte die Startbahn frei für Boeings kommende 777X, die Platz für bis zu 450 Passagiere bietet.

Eine Airbus-Sprecherin sagte, der Flugzeugbauer habe noch nicht entschieden, ob er eine neue Version seines Grossraumflugzeugs, oft als A350-2000 bezeichnet, auf den Markt bringen werde, bestätigte jedoch, dass er Optionen zur Erweiterung seiner A350-Produktpalette prüfe. "Die Marktnachfrage nach grossen Grossraumflugzeugen ist real, und wir prüfen potenzielle Weiterentwicklungen der A350, um diese Nachfrage zu decken", sagte die Sprecherin.

Boeings 777X, eine weiterentwickelte Version seiner beliebten 777, wurde von Produktions- und Zulassungsproblemen geplagt, die ihre Indienststellung um sieben Jahre verzögert haben.

Der grösste Kunde des Flugzeugs, Emirates aus Dubai, erwartet seine erste Maschine nun etwa Mitte nächsten Jahres. Ursprünglich hatte die Fluggesellschaft das Flugzeug für 2020 erwartet, sagte Emirates-Chef Tim Clark.

Clark teilte scharf gegen Boeing aus und schlug in Kommentaren gegenüber der britischen Zeitung Daily Telegraph vor, die ersten zehn bereits gebauten 777X-Jets sollten verschrottet und zu Dosen für gebackene Bohnen verarbeitet werden.

Clark sagte am Dienstag, der Kommentar sei "scherzhaft" gemeint gewesen, blieb aber bei der Behauptung, dass diese Flugzeuge nicht brauchbar seien, da sie nicht von den anschliessenden kleinen Designverbesserungen profitiert hätten, die Boeing seitdem an dem Flugzeug vorgenommen habe. "Parken Sie sie einfach und schaffen Sie sie aus dem Weg", sagte Clark und fügte hinzu, dass ihn ein Kollege auch daran erinnert habe, dass die 777X aus Aluminium und Bohnendosen aus Stahl bestünden.

Airbus prüft verschiedene Optionen zur Verlängerung der A350, darunter eine weniger ehrgeizige Erweiterung unter Verwendung der bestehenden XWB-84-Triebwerke des Flugzeugs oder eine längere Version, die eine neue Variante dieses Triebwerks mit mehr Schub und einem grösseren Durchmesser verwenden würde, sagte Erginbilgic von Rolls-Royce vor Reportern auf der Farnborough International Airshow in Grossbritannien.

"Ich glaube nicht, dass sie bereits eine Entscheidung getroffen haben, aber wir arbeiten mit ihnen zusammen", sagte er und fügte hinzu, dass die Entwicklung von Triebwerk und Flugwerk etwa sechs bis sieben Jahre dauern würde.

Er verwies Fragen an Airbus-Chef Guillaume Faury, sagte aber, nach seinem Verständnis bewege man sich auf die Entwicklung des grösseren Modells zu, was es in die Schusslinie von Boeings grösster 777X-Variante, der 777-9, bringen würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 13:58 ET (17:58 GMT)