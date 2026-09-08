Airbus verzeichnet weiterhin rege Nachfrage im August - Aktie fester

Airbus hat im August insgesamt 57 Maschinen an 31 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis August insgesamt 475 Flugzeuge an 83 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 67 neue Aufträge.

Airbus erhält Auftrag für 15 A320neo von Air Cairo

Airbus hat einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Cairo 15 Maschinen des Typs A320neo bestellt. Finanzielle Details zu der Bestellung, die bei der El Alamein International Airshow unterzeichnet wurde, nannte Airbus nicht.

Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 200,15 Euro.

DOW JONES