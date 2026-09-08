Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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08.09.2026 17:39:40
Airbus verzeichnet weiterhin rege Nachfrage im August - Aktie fester
So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.
Airbus erhält Auftrag für 15 A320neo von Air Cairo
Airbus hat einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Cairo 15 Maschinen des Typs A320neo bestellt. Finanzielle Details zu der Bestellung, die bei der El Alamein International Airshow unterzeichnet wurde, nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 200,15 Euro.
DOW JONES
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