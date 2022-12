Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

TOULOUSE (awp international) - Der Flugzeugbauer Airbus wird sein Auslieferungsziel in diesem Jahr nicht schaffen. Das Ziel, rund 700 Flugzeuge 2022 zu übergeben, sei nicht mehr zu erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Toulouse mit. Airbus gehe nun von etwas weniger Maschinen aus. In den zwölf Monaten per Ende November habe das Unternehmen 565 Flugzeuge ausgeliefert, davon 68 im November. Airbus hatte bereits im Juli unter anderem auch wegen Problemen in der Lieferkette das ursprüngliche Ziel von 720 Maschinen kassieren müssen.

Die Prognose für das laufende Jahr für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie den freien Mittelzufluss bekräftigte Airbus hingegen. So peilt die Konzernspitze für 2022 weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn von etwa 5,5 Milliarden Euro an, der freie Barmittelzufluss vor Fusionen und Kundenfinanzierungen soll bei 4,5 Milliarden Euro liegen.

Im November erhielt Airbus den Angaben zufolge Aufträge für 29 Maschinen sowie 14 Stornierungen. Der Auftragsbestand liege nun bei 7344 Flugzeugen. Die Aktie fiel am Abend bei der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent.

Details zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2022 will Airbus am 10. Januar nennen, die Jahreszahlen folgen am 16. Februar./nas/mis