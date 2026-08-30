Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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30.08.2026 08:57:00
Airbus: US-Satellitengeschäft soll für europäischen Marktführer weichen
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