Airbus- und Renault-Aktien legen zu: Airbus und Renault wollen Elektroforschung vorantreiben

Teams beider Unternehmen sollen gemeinsam versuchen, Technologien zur Energiespeicherung voranzubringen, wie die Firmen am Mittwoch mitteilten. Es gehe etwa darum, Batterien leichter zu machen und eine höhere Energiedichte zu erreichen.

Die Unternehmen sehen die Energiespeicherung als grosse Herausforderung bei der Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen für die Langstrecke. Airbus erhofft sich von der Zusammenarbeit die Weiterentwicklung von Technologien, die in hybrid-elektrischen Flugzeugen eingesetzt werden könnten.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent im Plus bei 109,82 Euro, während die Renault-Aktie an der EURONEXT in Paris 3,40 Prozent auf 34,93 Euro zulegt.

