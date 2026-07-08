Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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08.07.2026 13:21:00
Airbus und MTU schaffen Grundlage für gemeinsames Wasserstoff-Joint-Venture - Aktien fallen
Airbus und MTU Aero Engines wollen ihre Zusammenarbeit deutlich ausbauen und ein gemeinsames Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebe gründen.
Das Joint Venture soll das Wissen von Airbus über Verkehrsflugzeugprogramme, die Expertise im Bereich Brennstoffzellenantriebe und flüssigen Wasserstoff mit der mehrjährigen Entwicklung von Brennstoffzellentechnologie von MTU und der Expertise in den Bereichen Triebwerksdesign, -integration, -validierung und -zertifizierung sowie Wartung vereinen. Über die Triebwerkstechnologien hinaus wollen Airbus und MTU weiterhin die Entstehung einer Wasserstoff-Luftfahrtwirtschaft und des damit verbundenen regulatorischen Rahmens fördern, die ebenfalls entscheidende Voraussetzungen für den Beginn des wasserstoffbetriebenen Fliegens in grossem Massstab sind, wie Airbus hinzufügte.
Das Gemeinschaftsunternehmen soll voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen.
Die Aktie von Airbus zeigt sich auf XETRA zeitweise 2,47 Prozent schwächer bei 198,86 Euro, für Titel von MTU geht es daneben satte 3,04 Prozent auf 356,90 Euro nach unten.
DOW JONES
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