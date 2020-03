Airbus stellt Produktion in Frankreich und Spanien für 4 Tage ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat entschieden, in den kommenden vier Tagen die Produktion an den Standorten in Frankreich und Spanien wegen der Coronavirus-Epidemie einzustellen. Grund seien neue Massnahmen in Frankreich und Spanien, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Mit dem temporären Stopp der Produktion will der Flugzeughersteller sicherstellen, dass genügend Zeit verfügbar ist, um stringente Bedingungen bei Gesundheit und Sicherheit einzuführen in Bezug auf Hygiene, Sauberkeit und Sicherheitsabstand. In den beiden Ländern will die Airbus SE darüber hinaus weiter den Anteil der im Home-Office beschäftigten maximieren, "wo möglich".

March 17, 2020 03:03 ET (07:03 GMT)