Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:42:41
Airbus startet Europas Kampf-Drohnen-Offensive
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 05-09 October 2026 (EQS Group)
|
15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
11:00
|Testflug der Valkyrie: Airbus will erste Kampfbomberdrohne für die Bundeswehr liefern (Spiegel Online)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.