Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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06.05.2026 21:11:42
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu
Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.
Airbus hat einen Grossauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Die Airbus-Aktie legt nachbörslich auf Tradegate rund fünf Prozent zu.
DOW JONES
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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