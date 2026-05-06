Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’969 1.4%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9151 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’697 3.1%  Bitcoin 63’286 0.1%  Dollar 0.7785 -0.6%  Öl 101.0 -8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Kontron-Aktie reagiert auf mögliches Pflichtangebot durch Ennoconn
Suche...
eToro entdecken

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Order erhalten 06.05.2026 21:11:42

Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu

Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu

Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
47.20 EUR 5.83%
Kaufen Verkaufen
Airbus hat einen Grossauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Airbus-Aktie legt nachbörslich auf Tradegate rund fünf Prozent zu.

DOW JONES

Weitere Links:

Airbus-Aktie im Plus: Milliardenauftrag aus Kanada erhalten
Airbus-Aktie dennoch in Grün: Gewinn bricht ein - Ziele für 2026 stehen
Airbus-Aktie schwächer: 331 Bestellungen seit Jahresstart

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!