Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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16.10.2026 13:11:00
Airbus sichert sich Festauftrag für 75 A320neo - Aktie gefragt
Airbus erhält einen Festauftrag über 75 Flugzeuge des Typs A320neo von der Aviation Capital Group.
Airbus hat einen Grossauftrag von der Aviation Capital Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Aviation Capital 75 Maschinen des Typs A320neo fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 198,14 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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