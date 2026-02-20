|
20.02.2026 06:37:00
Airbus SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Airbus SE hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 3.27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 3.07 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.98 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 24.72 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6.61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5.36 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 73.42 Milliarden EUR – ein Plus von 6.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Airbus SE 69.23 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
