Airbus SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Airbus SE lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1.41 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 17.47 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 17.83 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch