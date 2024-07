Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Neutral-Bewertung für Airbus SE (ex EADS)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 151 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028 weiter. Damit trug er dem erwarteten Gegenwind für die Profitabilität durch geringere Flugzeug-Auslieferungen Rechnung.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:21 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.2 Prozent auf 131.06 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 10.64 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 152’661 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 4.8 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

